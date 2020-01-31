Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ

Министерство юстиции предложило штрафовать за распространение материалов изданий, которые не зарегистрированы в России в качества СМИ, следует из проекта нового Кодекса административных правонарушений.

Речь идет о ст. 33.9 нового КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции СМИ). За изготовление или распространение продукции незарегистрированного СМИ штраф может составить 1 – 1,5 тысячи рублей для граждан, 2 – 3 тысячи рублей – для должностных лиц, 20 – 30 тысяч рублей – для юрлиц.

Хотят наказывать и тех, кто будет распространять продукцию СМИ, в запись о регистрации которого не внесены изменения о смене учредителя, наименовании, примерной тематики, специализации СМИ, доменного имени сайта. Сюда же относится распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространениев России и распространение такой продукции «после решения о прекращении или приостановлении выпуска СМИ в установленном порядке».

Также Минюст предлагает ввести ст. 33.6 КоАП (непредоставление редакцией СМИ информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ). Штрафы за сокрытие этих сведений могу составить 30 – 50 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц – от однократной до двухкратной суммы, которую получила редакция. Повторное нарушение может обернуться штрафами от 60 – 80 тысяч рублей для должностных лиц и трех- - четырехкратной суммой, полученной редакцией, - для юрлиц.