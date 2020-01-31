18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:49

Купченко предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт недвижимости

фото ЗакС политика Купченко предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт недвижимости

Депутат Заксобрания Петербурга Сергей Купченко («Единая Россия») 31 января представил на заседании парламентского комитета по законодательству свою поправку в городской закон о материнском капитале.

Единоросс предложил разрешить направлять средства маткапитала на ремонт жилого дома или квартиры.

В настоящее время маткапитал полностью или по частям можно тратить на оплату первого взноса при покупке жилья или погашения процентов по кредиту, на приобретение земельного надела для строительства жилого дома или ведения садоводства, на образование или медицинскую помощь для детей, на приобретение произведенного в России автомобиля. Также средства можно тратить на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

Комитет инициативу поддержал. Накануне ее одобрила также комиссия ЗакСа по социальной политике.

 

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:59 Петербургские эсеры хотят скорректировать понятие малообеспеченной семьи

12:20 Беглов дал отрицательное заключение на законопроект о бесплатной юридической помощи ветеранам

10:59 Рассудов обратил внимание чиновников на парковку в Волынском переулке

10:51 Петербургским ветеранам предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь

30 января, 18:19 Дмитриеву интересует судьба недвижимости, которую без торгов Смольный сдает инвесторам

30 января, 18:16 Избирали не для высших материй: ЗакС опять не захотел снижать мунфильтр

29 января, 20:18 ЗакС, снюс, ЗНОП

29 января, 14:14 Петербургские депутаты одобрили "рубки ухода"

29 января, 13:46 Тихонова попросила Смольный бросить все силы на приведение в порядок схемы обращения с отходами

29 января, 13:15 Макаров заявил о равности всех кандидатов в детские омбудсмены Петербурга


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:58 В Москве хотят поставить памятник протоиерею Чаплину

13:38 Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

13:33 Песков: Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

13:25 Муниципал: Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

13:18 Песков приветствует нетерпимость общества к хамству депутатов и госслужащих

12:59 Петербургские эсеры хотят скорректировать понятие малообеспеченной семьи

12:58 Муниципал: Депутаты МО № 15 отказались вносить законопроект о снижении муниципального фильтра

12:51 Из-за угроз минирования проверяют суды, школы и Кировский завод

12:44 Муниципал: Суд признал недействительными результаты выборов по округу 2 МО "Чёрная речка"

12:39 В Ленобласти создали штаб противодействия коронавирусу

12:27 При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

12:20 Беглов дал отрицательное заключение на законопроект о бесплатной юридической помощи ветеранам

12:19 Россиян впервые стали оплачивать банковскими картами большую часть расходов

11:59 В Полежаевском парке вместо яблонь хотят построить "памп-трек"

11:55 Минюст предлагает уменьшить в десять раз штрафы за экстремистские материалы для юрлиц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru