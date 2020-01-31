Петербургским ветеранам предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь

Депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок и Игорь Высоцкий подготовили законопроект о включении ветеранов боевых действий в перечень лиц, имеющих право на бесплатные консультации государственных юристов.

Инициативу 31 января поддержал парламентский комитет по законодательству.

По словам Четырбока, в городе проживает порядка 28 тысяч ветеранов боевых действий.

Бесплатная юридическая помощь в Петербурге уже предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II группы, героям России, обманутым дольщикам, жертвам политических репрессий и гражданам некоторых других социальных категорий.

Сергей Еремеев

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