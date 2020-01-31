Рассудов обратил внимание чиновников на парковку в Волынском переулке

Депутат Заксобрания от КПРФ Александр Рассудов 31 января во время заседания парламентского комитета по законодательству попросил представителей МВД и комитета по вопросам законности решить проблему с парковкой в Волынском переулке.

По словам парламентария, в то время как в спальных районах эвакуируют автомобили трудящихся, там спокойно паркуются в два-три ряда дорогие машины и мешают проезду даже скорой помощи.

Рассудов рассказал, что сам неоднократно сообщал ГИБДД о нелегальной парковке в Волынском переулке, но никаких действий за этим не следовало.

Сотрудники комитета по вопросам законности заверили, что отрабатывают все поступающие к ним жалобы и обращения и возьмут вопрос на контроль. Представители МВД пообещали передать информацию начальству.

Сергей Еремеев

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