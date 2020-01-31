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11:20

Суд отказался вызывать свидетелей по отмене выборов в МО "Ланское"

фото ЗакС политика Суд отказался вызывать свидетелей по отмене выборов в МО "Ланское"

Приморский районный суд решил не вызывать трёх свидетелей по делу об отмене выборов в муниципальном образовании «Ланское» (бывшее «Чёрная речка»). Об этом на заседании 31 января ходатайствовал истец - желавший стать мундепом округа от «Справедливой России» Павел Чупрунов, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Истец просил допросить члена ИКМО с правом совещательного голоса Тимофея Тумашевича, кандидата в мундепы от «Яблока» Ксению Муратову и жителя округа Дмитрия Васильева. По словам Чупрунова, свидетели могут подтвердить, что избирательная комиссия муниципального образования принимала решение и позже не исполнила требование суда о его регистрации.

Представители ответчиков выступили против вызова свидетелей. Они заявили, что обстоятельства, о которых должны говорить свидетели, ими не оспариваются или не имеют отношения к делу. Суд также решил, что заявленные ходатайства не имеют отношения к делу.

Адвокат от «Справедливой России» Александр Новиков повторно ходатайствовал о вызове Муратовой после приобщения к делу акты ИКМО о якобы извещении Чупрунова о предстоящем заседании. По словам юриста, свидетельница присутствовала в тот день в ИКМО и может дать пояснение по произошедшему там. Судья также отклонила эта ходатайство.

София Саттарова

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