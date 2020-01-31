Активисты протестуют против будки общепита на Владимирской площади

Активисты Центрального района обратили внимание на неудобную деталь окружающей среды на Владимирской площади, которая, с их точки зрения, портит жизнь и прохожим, и сотрудникам правопорядка, патрулирующим пространство между станциями метро "Владимирская" и "Достоевская". Речь идет о названной "уродливой" будочке, в которой продают блины и которая стоит прямо посреди оживленного перекрестка.

"Особенно циничным выглядит в такой ситуации рейд ГИБДД против пешеходов, которые не успевают перебегать переход через дорогу. Вместо того, чтобы создать здесь комфорт для пешеходов, скорректировать работу светофоров, полиция и город прибегают к драконовским мерам", - пишут авторы поста.

Отметим, что помимо двух транспортных узлов и двух остановок троллейбуса, на тесный "пятачок" смотрит несколько людных бизнес- и торговых центров.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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