В Полежаевском парке вместо яблонь хотят построить "памп-трек"

Жители Красносельского района выразили обеспокоенность планами построить в Полежаевском месте некое спортивно-развлекательное сооружение, которое инициаторы называют "памп-трек". Для того, чтобы он появился, необходимо избавиться от яблоневых садов на территории, пишут в сообществе "За возрождение Полежаевского парка". Проект появился на сайте правительственного проекта "Твой бюджет" и требует привлечения 12 млн рублей.

"Вместо того, чтобы сохранить и ухаживать за тем, что есть, сделать пешеходные зоны, велодорожки, подчеркнуть наше парковое разнообразие и превратить наш район в один из самых престижных районов города, вы планомерно и садистски уничтожаете все что есть. Это называется вредительством", - пишут авторы протестного текста, уверенные, что за некоей инициативной группой граждан, разместившей заявку, "торчат уши" Смольного.

Активисты недовольны тем, что одна часть парка много лет стоит неухоженной и неблагоустроенной, а другую чиновники охотно отдают под строительство церквей и прибыльных зданий.

Фотография: "Твой бюджет"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.