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12:39

В Ленобласти создали штаб противодействия коронавирусу

фото ЗакС политика В Ленобласти создали штаб противодействия коронавирусу

Чиновники из правительства Ленинградской области сформировали межведомственный штаб, призванный не допустить распространения смертельно опасного коронавируса, сообщает сайт администрации региона. О необходимости этой меры на внеочередном заседании правительства заявили представители санитарно-противоэпидемической комиссии.

Штаб составили сотрудники комитета по здравоохранению, врачи, начальники больниц, представители туристической сферы. Направлениями его работы станет проверка медицинских организаций на готовность принять и обслужить людей с подозрением на коронавирус, закупка необходимых препаратов и дополнительный инструктаж медперсонала.

"Всему персоналу предписано принимать максимальные меры защиты, инфекционные отделения перевести на строгий противоэпидемический режим", - говорится в сообщении.

Возникшая в Китае и стремительно распространяющаяся эпидемия коронавируса побудила российского премьер-министра Михаила Мишустина закрыть дальневосточную границу. Большая часть смертей от вируса пришлась на Китай. Пока официально утверждается, что в России никто не заболел.

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