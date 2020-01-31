Суд признал недействительными результаты выборов по округу 2 МО "Чёрная речка"

Приморский районный суд признал недействительными результаты выборов по округу 2 в муниципальном образовании «Ланское» (бывшее «Чёрная речка»). Решение по иску «Справедливой России» и ее выдвиженца в мундепы округа Павла Чупрунова принято 31 января, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Представитель партии Александр Новиков заявил на заседании, что избирательная комиссия муниципального образования совершила умышленный недопуск 12 кандидатов от «Справедливой России» к выборам. Из-за их отсутствия в бюллетене нарушены права избирателей, добавил юрист.

Представители ответчика - избирательной комиссии муниципального образования - ходатайствовали о приобщении к делу письма из муниципального образования о том, что права избирателей не нарушались. Чупрунов поинтересовался, запрашивали ли ответчики информацию из Центральной избирательной комиссии. По его данным, ЦИК получал жалобы на работу ИКМО «Чёрная речка». Представитель муниципальной комиссии Сергей Иванов заявил, что запрашивать кто и что прислал в ЦИК - совершенно излишне.

Представитель «Справедливой России» Александр Новиков сообщил, что представленные ИКМО документы не подтверждают и не опровергают обстоятельства дела. При этом суд документы приобщил.

На заседании суда также выступили действующие муниципальные депутаты. В частности, глава МО Артём Дорожков, как и на прошлом заседании, заявил, что совет в нынешнем составе в ежедневном режиме работает на благо всех граждан. По его словам, все жители приходят к муниципалам, и никто не говорил о других кандидатах или активистах.

После выступления муниципалов из зала поднялась пожилая женщина и стала громко жаловаться на то, что действующие муниципалы ничего не делают. Другие слушатели шепотом стали предупреждать ее, что суд может удалить ее с заседания. Женщину это не остановило. Закончив свою речь с негодованием о бездействии совета МО «Ланское», она вышла из кабинета.

- Бог все видит и покажет вам! - сказала женщина напоследок.

После ее выхода, слушатели разразились аплодисментами. Успокоив зал, судья продолжила слушание дела.

Стороны выступили в поддержку своих требований или возражений. В частности, Новиков считает, что ИКМО возложила на себя слишком много полномочий: произвольный отказ тем кандидатам, которых требовалось зарегистрировать, и неисполнение решение суда. Представитель муниципальной комиссии заявил, что в требованиях «Справедливой России» и Чупрунова надо отказать. Такого же мнения придерживается и прокурор. Суд же удовлетворил требования частично: отменит результаты только по второму округу муниципалитета.

София Саттарова

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