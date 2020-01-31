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12:59

Петербургские эсеры хотят скорректировать понятие малообеспеченной семьи

фото ЗакС политика Петербургские эсеры хотят скорректировать понятие малообеспеченной семьи

Депутаты-справедливороссы из петербургского парламента внесли новую законотворческую инициативу, призванную поменять значение юридического понятия "малообеспеченная семья" в Социальном кодексе города. Для этого потребуется внести коррективы в его вторую статью.

Если на сегодняшний день малоимущей считается семья, где каждый человек получает не более, чем полутократный размер прожиточного минимума, то депутаты хотят сделать коэффициент двукратным. В случае принятия законопроекта малообеспеченными станут семьи, где на человека приходится не более 23,5 тысяч рублей дохода в месяц.

В пользу своей идеи эсеры подчеркивают, что в том же ключе в настоящее время корректируются федеральные законы и, кроме того, в ходе последнего послания Федеральному собранию президент назвал поддержку демографии и социальную помощь важнейшими направлениями внутренней политики.

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