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12:58

Депутаты МО № 15 отказались вносить законопроект о снижении муниципального фильтра

фото ЗакС политика Депутаты МО № 15 отказались вносить законопроект о снижении муниципального фильтра

Муниципальный депутат МО № 15 от партии «Яблоко» Сергей Самусев на состоявшемся 30 января заседании местного совета предложил коллегам выступить с законодательной инициативой о снижении в Петербурге муниципального фильтра с 10% до 6%. Поддержку предложение не нашло.

Самусев рассказал ЗАКС.Ру, что кроме него самого его инициативу никто не поддержал. В частности, по словам депутата, заместитель главы муниципалитета Игорь Королев («Справедливая Россия») заявил, что комиссия ЗакСа по устройству государственной власти уже высказались против аналогичного законопроекта и выступать с такой инициативой в настоящее время бессмысленно.

Напомним, разработанные «Объединенными демократами» идентичные законопроекты о снижении мунфильтра до 6% уже внесли в ЗакС муниципальные советы МО «Смольнинское», «Гавань» и «Владимирский округ». Во всех них единороссы имеют меньшинство.

Комиссия петербургского парламента по устройству государственной власти накануне рассмотрела инициативу мундепов «Смольнинского». Голосами представителей «Единой России» было решено рекомендовать депутатам ЗакСа не принимать этот законопроект.


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