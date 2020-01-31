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13:18

Песков приветствует нетерпимость общества к хамству депутатов и госслужащих

фото ЗакС политика Песков приветствует нетерпимость общества к хамству депутатов и госслужащих

На фоне целой волны скандалов вокруг невежливого поведения чиновников и депутатов это явление счел нужным прокомментировать президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - цитирует его позицию "Интерфакс".

По мнению Пескова, каждый скандал заслуживает отдельного рассмотрения.

В январе за оскорбительную шутку в адрес сотрудника МЧС своего членства в "Единой России", а после госдолжности лишился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Накануне, 30 числа, общественное внимание привлек обход крымских блокадниц и торжественное вручение им батонов в исполнении местных женщин из "Единой России". Возмутившийся этим поступком глава региона Сергей Аксенов потребовал поступить с ними так же, как с Игнатьевым.

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