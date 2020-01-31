Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

Депутат муниципального совета МО «Ланское» (бывшая «Черная речка») Василий Макаров, приходящийся родным братом спикеру Законодательного собрания Петербурга и руководителю регионального отделения «Единой России» Вячеславу Макарову лишится мандата, в случае если Горсуд подтвердит решение Приморского районного суда об отмене результатов местных выборов по второму избирательному округу.

Василий Макаров по итогам единого дня голосования получил 2963 голоса и занял первое место по округу № 2.

По словам юриста петербургского отделения «Справедливой России» Александра Новикова, после того как решение вступит в силу ИКМО будет обязана назначить дату повторных выборов.

- Вопрос в дате. В компетенции комиссии находится вопрос назначения даты. То есть, условно, это может быть и через год, и через два, и через пять, - добавил Новиков.

Решение о частичной отмене результатов местных выборов по иску партии «Справедливой России» и кандидата Павла Чупрунова, недопущенного до выборов ИКМО вопреки судебному решению, Приморский районный суд принял на заседании 31 января.

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