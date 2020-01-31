Песков: Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

Министерство здравоохранения не обсуждало с администрацией президента рекомендации по препаратам для лечения коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее Миндрав и Роспотребнадзор опубликовали временные методические рекомендации по профилактике и лечению пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом. В список рекомендованных для лечения инфекции вошли три препарата.

«Не может же Минздрав обсуждать лекарства с администрацией [президента]. Администрация какое имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать», - ответил Песков на вопрос о том, проводили ли какие-либо консультации представители Минздрава с администрацией президента по поводу рекомендаций при выборе препаратов от коронавируса от конкретных производителей.

Пока в России не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем временем число заболевших в мире возросло до 9 тысяч, более 200 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.