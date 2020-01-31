Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

Политик Алексей Навальный попытался прояснить свою позицию относительно готовящихся ко всенародному голосованию поправок в Конституцию, часто подвергаемую критике за условный нигилизм. Он заявил, что пока обсуждать попросту нечего: россиянам на сегодняшний день абсолютно непонятно, за что и в какой форме предлагают голосовать, а значит, волноваться преждевременно. По его прогнозу, самые существенные, "жуликоватые" и многочисленные поправки депутаты Госдумы примут в ходе второго чтения, которое пока откладывается. Более того, оппозиционер уверен, что пока даже в Думе и в Кремле толком не понимают, о каких именно поправках идет речь и что это будет за голосование.

"Коренное отличие от того, что было в Чили - то, что там был реальный референдум с вопросом "хотите ли вы, чтобы Пиночет еще раз мог участвовать в выборах, и вы могли сказать "нет, не хочу". <...> У нас это голосование по одобрению поправок, которые уже к тому моменту будут приняты, и, кроме того, это будут разные совершенно поправки внутри одной штуки. Не нужно бежать впереди паровоза, у Путина в голове есть какой-то хитрый план, и он его потихоньку скармливает. Общей картины мы не знаем, но скоро узнаем и тогда решим, что нужно делать", - высказался политик на собственном YouTube-канале.

Отметим, что оппозиционеры в своем подходе к объявленному всенародному голосованию разделились. Михаил Ходорковский считает, что следует "вербовать" как можно большее количество количество россиян для того, чтобы они проголосовали отрицательно. Партия "Яблоко", в свою очередь, работает над альтернативными поправками и намерено добиваться их рассмотрения. Сам Навальный ранее писал в микроблоге, что нынешняя Конституция "омерзительна" и что защищать ее не следует.