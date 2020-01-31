Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято из-за невыполнения федерацией законодательства в сфере предотвращения допинга в спорте. В том числе – из-за «систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещённого сотрудничества».

Минспорт счел, что руководство ВФЛА не предприняло мер для разрешения ситуации в борьбе с допингом. Ведомство полагает, что приостановка аккредитации станет сигналом для федерации о «необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития».

Ранее легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций сохранить запрет на присвоение российским спортсменам нейтрального статуса на международных соревнованиях и исключить ВФЛА из состава международной федерации. Сделать это AIU рекомендовала, если российская сторона не докажет невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко, которому запретили участвовать в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.