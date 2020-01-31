Суд не стал отменять результаты выборов в МО «Гражданка» из-за «найденных бюллетеней»

Калининский районный суд Петербурга 30 января отклонил иски об отмене итогов муниципальных выборов по всем четырем округам МО «Гражданка», сообщил ЗАКС.Ру местный депутат Вадим Сафонов.

Иски были поданы на основе публикаций в СМИ о пачке бюллетеней, которую житель округа якобы нашел на помойке и принес в муниципалитет сразу после сентябрьских выборов. Отменить итоги голосования требовала в том числе экс-глава МО «Гражданка» единоросс Наталья Вайцехович. Ранее Вайцехович написала письмо главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором рассказала, как сама видела, что в найденных бюллетенях были проставлены голоса. По ее словам, эти голоса не были учтены при подведении итогов выборов.

Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что экс-глава муниципалитета на судебное заседание не явилась и эту информацию не подтвердила. Он также отметил, что так и не удалось установить личность человека, который принес муниципалам «найденные» документы.

- В ходе заседания никто никаких дополнительных материалов не предоставил. В конечном итоге, судья принял решение отказать в удовлетворении этих исков, - добавил Сафонов. – Стоит понимать, что в день голосования и по итогам подсчетов ни одной жалобы у нас не было, и особых мнений никто не высказывал.

Напомним, по итогам выборов большинство мест в муниципальном совете получили представители команды Движения демократического обновления, в котором состоит депутат ЗакСа Михаил Амосов. Формально они выдвигались от «Справедливой России». Муниципалитет возглавила бывшая помощница Амосова Елена Беляева.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.