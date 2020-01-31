Максим Шевченко: Аресты полицейских по делу Голунова не имеют отношения к праву

Арест пятерых экс-полицейских, причастных к скандальному прошлогоднему задержанию журналиста Ивана Голунова, не дает оснований публицисту Максиму Шевченко полагать, что справедливость наконец восторжествовала. Произошедшее он объясняет более циничными мотивами, отмечая, впрочем, что привлечь тех, кто подбрасывает наркотики, было в любом случае необходимо.

"Происходит чистка. Сводят счеты друг с другом. Это не имеет отношения к праву, закону, восстановлению справедливости", - подчеркнул он в студии "Эха Москвы".

Более того, даже такая редкая ситуация, когда государство преследует силовиков, по его мнению совершенно необязательно способна поменять общественную атмосферу и развить в гражданах правовое сознание.

"... Только если они расскажут, кто им дал этот приказ подбросить наркотики — кто. Если они просто останутся стрелочниками, как те, кто убил Бориса Немцова, и мы так не узнаем, кто был заказчиком этого убийства, то тут будет то же самое. Кто им дал приказ сфабриковать это дело против Ивана Голунова? — это главный вопрос", - рассудил Шевченко.

Он также считает, что московское правосудие не в состоянии подать хороший пример регионам, потому что там до сих пор свои порядки.

Пятерых бывших оперативников обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации юридических доказательств.