РКН возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter из-за того, что они не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей, сообщили представители регулятора.

Теперь компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей. Протокол по ст. 19.7 КоАП РКН направит в суд в течение трех дней. Требования о предоставлении данных были направлены Facebook и Twitter в конце декабря.

В 2019 году Twitter и Facebook были оштрафованы на 3 тысячи рублей за подобное нарушение. Тогда, требуя предоставить информацию о переносе данных российских пользователей на территорию России, РКН пригрозил, что эти соцсети могут заблокировать.