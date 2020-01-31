Суд отклонил иск "навальниста" Шаведдинова к призывной комиссии

Призывная комиссия в Москве не стала принимать иск от сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, принудительно отправленного служить на Новую Землю, о чем сообщил в своем микроблоге петербургский адвокат Аркадий Чаплыгин. Формальная причина отказа состоит в том, что якобы один и тот же иск подается в отношении и того же человека.

Между тем, как сам адвокат утверждает в разговоре с "Медиазоной", это не так, и тексты заявлений различаются. Первое, объяснил Чаплыгин, касалось отсутствия в распоряжении у врачей военкомата анализов Шаведдинова, а второе - "невыполнение военкомом обязанности по истребованию медицинских сведений".

Ранее представители ФБК пожаловались на то, что не имеют ни малейшего способа связаться со своим сотрудником, и обратились к россиянам, имеющим доступ к закрытой военной части на архипелаге Новая Земля, узнать о нем хоть что-то.

Медицинские анализы, о которых идет речь, в представлении оппозиционеров, ясно свидетельствуют о том, что по состоянию здоровья Шаведдинов не может быть призван на срочную службу.