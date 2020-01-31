Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

Приговор активисту Константину Котову, отправленному на четыре года в колонию по причине своих частых выходов на митинги, отказался пересматривать Верховный суд - вопреки поручению Конституционного суда, передает "Интерфакс".

"[ВС] ответил, что пересматривать приговор не будет, поскольку не рассматривает Определение КС №7-0 как новое обстоятельство, которым, согласно ст. 413 УПК, является "признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации", - прокомментировала случившееся адвокат Котова Мария Эйсмонт в своем Facebook.

По ее словам, защита уже подала кассационную жалобу. Событию также успел дать пессимистичную оценку политик Дмитрий Гудков, многократно заступавшийся за единомышленника.

"Политический смысл здесь простой: кто будет протестовать – будет сидеть. И никакие юридические тонкости не заставят систему разжать зубы. Кого проглотили – того переварят", - написал он в социальной сети.

Таким образом, молодому человеку не помогли ни КС, ни широкая общественная кампания солидарности, ни даже внезапный интерес к делу президента Владимира Путина, усомнившегося в законности приговора по скандальной "дадинской" статье УК.