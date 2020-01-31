Удальцов сформулировал свои поправки в Конституцию

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов озвучил в виде тезисов необходимые, по его мнению, в отличие президентских, поправки в Конституцию в количестве пяти. Поскольку он уверен, что большинство населения поддержит его ход мысли, то предлагает их считать не своими, а "народными поправками" и "базовой вещь, вокруг которой нужно консолидировать всех".

Первое, что предлагается, это давняя мечта отечественных левых сил о национализации всех компаний, занимающихся добычей и продажей природных ресурсов.

Второе нововведение, которое Удальцов ожидает видеть в основном законе, состоит в фиксировании возраста россиян на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин). Нужно закрепить это таким образом, уверен политик, чтобы изменить норму можно было бы только путем настоящего общенародного референдума со всей строгостью процедуры.

Третий пункт от "Левого фронта" - логическое продолжение рекомендованной президентом привязки МРОТ к прожиточному минимуму. То же надлежит, по мнению левого политика, сделать и по отношению к зарплатам президента, премьера и депутатов: например, они не должны более чем в восемь или десять раз превышать прожиточный минимум.

Четвертое изменение - положение в Конституции, согласно которому сумма расходов на ЖКХ не может превышать 10% от совокупного дохода семьи.

Наконец, последнее требование Удальцова и его единомышленников - введение прогрессивной шкалы налогов.