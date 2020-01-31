Беглов дал указания в связи с обрушением крыши СКК "Петербургский"

Губернатор Петербурга Александр Беглов связался с главой управления МЧС по Петербургу Алексеем Аникиным и поручил срочно принять меры для предотвращения дальнейшего обрушения СКК «Петербургский», сообщили в Смольном.
Губернатор поручил не допускать людей на территорию комплекса и провести расследование случившегося, а также обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Телеканал «78» со ссылкой на источник пишет, что найдено тело погибшего рабочего. По предварительным данным, он был пристегнут к люльке тросом, но когда крыша рухнула, трос перерезали металлические конструкции.
Обновлено 17:30 Обнаружение тела погибшего подтвердили в ГУ МЧС, передает ТАСС.
Следственный комитет и прокуратура Петербурга проводят проверки.
Крыша СКК рухнула днем 31 января при проведении работ по демонтажу. Есть пострадавшие.
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