За 2019 год улицы Петербурга стали на порядок лучше освещаться

За прошедший 2019 год в Петербурге стало функционировать на 27,3 тысяч наружных светильников больше, сообщает пресс-служба Смольного. Таким образом, всего территорию города освещает в темное время суток порядка 361 тысячи разного вида фонарей.

"Количество введенных в эксплуатацию светильников в 2019 году превысило в два раза среднестатистический уровень прироста светильников за год", - подчеркивается в отчете.

В городской администрации полагают, что высокий результат смог быть достигнут благодаря эффективной взаимной координации различных государственных структур и ведомств. Также подчеркивается, что ГБУ "Ленсвет" в течение года приняло в свое ведение значительное количество бесхозных объектов, на которых предполагалось функционирующее освещение. Кроме того, в рамках городской инвестиционной программы многие элементы наружного освещения реконструировали и усовершенствовали.

Чиновники заносят в плюс городу, что за 2019 год в нем стало на 41 процент больше энергосберегающего оборудования.