Быков против коллективной травли даже не любимых им министров культуры

Писатель и публицист Дмитрий Быков, которого в недавней публичной полемике на фоне смены кабинета правительства заподозрили в симпатиях к экс-министру культуры Владимиру Мединскому, объяснил свою позицию и опроверг предлагаемую в отношении себя гипотезу.

Ни Мединский, ни сменившая его Ольга Любимова для литератора не являются профессиональными авторитетами, однако Быков, по его словам, категорический противник массового и единовременного выражения критики, порой оскорбительной.

"Я же не защищаю Мединского, я не говорю, что он хороший министр. Я просто говорю, что солидарная, что называется, негативным консенсусом, солидарная неприязнь – это эмоция не очень высокого порядка. Когда это происходит как бы по сигналу после его отставки – это тоже не очень приятно<...> Мединский, конечно, заслуживает очень резких, негативных оценок. <...> Но странно в моем случае мне было бы любить и защищать человека, который стоит на абсолютно обскурантистских позициях", - высказался он в авторской радиопрограмме, добавив, что экс-министр достаточно умен и поэтому уровень его искренности вызывает вопросы.

Отметим, что занявшая место Мединского в январе Ольга Любимова пока тоже вызывает заметный скепсис у либерально-демократической общественности: внимание публики привлекли ее записи в ЖЖ прежних лет, изобилующие ненормативной лексикой и признаниями в нелюбви к культуре как таковой.