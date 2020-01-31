Суд продлил арест счетов по делу ФБК еще на полгода

Басманный суд Москвы продлил арест 92 банковских счетов по делу об отмывании денег ФБК до 3 августа, передает «МБХ медиа».

Адвокат Татьяна Молоканова просила отложить заседание, поскольку его участники проживают в разных городах и не были должным образом уведомлены. Прокуратура в качестве доказательств уведомления участников продемонстрировала фотографии потовых ящиков.

Адвокат также требовала предоставить документы из уголовного дела, чтобы понять, были ли заблокированные деньги украденными. Суд в требовании отказал.

Ранее по этому делу был продлен арест еще шести банковских счетов. По версии защиты, в ходатайстве следствия нет доказательств, только предположения. Защита настаивала, что нет доказательств, что те, у кого заблокировали счета, находятся в статусе свидетелей и вообще были допрошены по делу.

Уголовное дело об отмывании денег в отношении ФБК было возбуждено в августе. Изначально навальнистам вменяли отмывание 1 млрд рублей, позже сумма претензий сократилась до 75 млн рублей. В августе, сентябре и октябре силовики провели ряд обысков у сотрудников штабов по всей России, их банковские счета блокируют.