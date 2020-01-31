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17:59

Суд продлил арест счетов по делу ФБК еще на полгода

фото ЗакС политика Суд продлил арест счетов по делу ФБК еще на полгода

Басманный суд Москвы продлил арест 92 банковских счетов по делу об отмывании денег ФБК до 3 августа, передает «МБХ медиа».

Адвокат Татьяна Молоканова просила отложить заседание, поскольку его участники проживают в разных городах и не были должным образом уведомлены. Прокуратура в качестве доказательств уведомления участников продемонстрировала фотографии потовых ящиков.

Адвокат также требовала предоставить документы из уголовного дела, чтобы понять, были ли заблокированные деньги украденными. Суд в требовании отказал.

Ранее по этому делу был продлен арест еще шести банковских счетов. По версии защиты, в ходатайстве следствия нет доказательств, только предположения. Защита настаивала, что нет доказательств, что те, у кого заблокировали счета, находятся в статусе свидетелей и вообще были допрошены по делу.

Уголовное дело об отмывании денег в отношении ФБК было возбуждено в августе. Изначально навальнистам вменяли отмывание 1 млрд рублей, позже сумма претензий сократилась до 75 млн рублей. В августе, сентябре и октябре силовики провели ряд обысков у сотрудников штабов по всей России, их банковские счета блокируют.

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