Антимонопольщики заинтересовались ростом цен на медицинские маски

Многочисленные жалобы россиян на начавшееся ощутимое подорожание медицинских масок приняли к рассмотрению сотрудники федеральной антимонопольной службы, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в контрольном ведомстве.

"Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий", - приводится цитата собеседника агентства.

Отмечается, что на одной из главных российских торговых интернет-площадок за последнюю неделю, богатую новостями о распространении коронавируса, цены на медицинские маски выросли более чем в 13 раз.

Эпидемия, начавшаяся в январе в Китае, стала с каждым днем "косить" все новых пострадавших. Смертельно опасный вирус дошел и до России: 31 января появились официальные сообщения о двух заболевших, находящихся на территории РФ, и оба - граждане Китая.