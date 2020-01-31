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18:55

Гендиректор "СКА-Арена" о падении крыши СКК: Демонтаж подразумевает обрушение конструкций

фото ЗакС политика Гендиректор "СКА-Арена" о падении крыши СКК: Демонтаж подразумевает обрушение конструкций

Гендиректор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран назвал обрушение крыши при демонтаже СКК «Петербургский» запланированным явлением, передает «Интерфакс».

По словам Забирана, обрушение произшло при отрезании части вант. «Демонтажные работы подразумевают под собой обрушение железобетонных конструкций. В настоящий момент на объекте работает МЧС, правоохранительными органами проверяется соблюдение техники безопасности при проведении работ», - сказал он, подтвердив, что один из рабочих не выходил на связь.

Крыша СКК рухнула днем 31 января при проведении работ по демонтажу. Один рабочий погиб, есть пострадавшие.

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