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18:59

"Яблочник" из псковской думы судится с главой города

фото ЗакС политика "Яблочник" из псковской думы судится с главой города

Избранный в Псковскую городскую думу от "Яблока" депутат Дмитрий Пермяков решил оспорить в суде нежелание главы города Елены Полонской позволить ему иметь в помощниках политического активиста Николая Кузьмина, передает "Псковская лента новостей".

С юридической точки зрения "яблочнику" ситуация видится довольно комичной, поскольку отказ содержал в себе отсылку к решению некоей специальной комиссии регионального собрания депутатов.

"В областном Собрании никакой такой комиссии нет и быть не может", - заявил Кузьмин.

Он связывает упрямство оппонирующей стороны с уличной политической активностью кандидата в своим помощники и желанием не придать этой активности дополнительной легитимации.

Полонская вступила в должность в нонце ноября минувшего года. Она - секретарь местной ячейки единороссов.

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