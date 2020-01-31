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31 января, 19:19

Ветераны парламентаризма провели собственную конференцию в честь юбилея ЗакСа

фото ЗакС политика Ветераны парламентаризма провели собственную конференцию в честь юбилея ЗакСа

В пятницу, 31 января, в Государственном музее политической истории России состоялась конференция «25 лет Законодательному собранию Санкт-Петербурга». Ее организовала группа депутатов первого созыва.

Члены оргкомитета зачитали доклады о становлении и развитии городского парламентаризма, изменении законодательной активности депутатского состава и «деформации» Устава Петербурга. Несколько раз звучали сравнения между первым и нынешним созывами Заксобрания.

- У парламента всего две функции. Это принятие законов и контроль за их исполнением, - заявил председатель ЗакСа в 1995-1998 годах Юрий Кравцов. – Все остальное – награждения, вручения премий балеринам, развешивание портретов  - это совсем никакого отношения не имеет к парламентской деятельности. Активное участие в общественных собраниях и так далее – то, что сегодня эти несколько героических депутатов, которые есть еще в Законодательном собрании, делают… Это они делают, потому что у них нет полномочий, к сожалению, принимать законы. Они были бы великолепными законодателями, но они делают то, что сейчас возможно.

Правозащитник и экс-депутат ЗакСа Леонид Романков, рассказывая о различиях первых пяти созывов городского парламента, отметил, что с каждым новым депутатским сроком увеличивается доля проектов законов, вносимых главой города.

- Парламент становится не местом для дискуссий, а местом для утверждения законопроектов губернатора, - добавил Романков.

Из бывших парламентариев также выступили правозащитница Наталия Евдокимова, заседавшая в ЗакСе с 1994 по 2007 годы, и юрист Алексей Ливеровский, работавший только в первом созыве.

Свои доклады представили и действующие депутаты. Алексей Ковалев рассказал о роли Законодательного собрания в правовом регулировании сферы культурного наследия. Михаил Амосов высказался на тему «Региональный парламент и политические партии». Максим Резник в значительной части пересказал свое недавнее выступление в ЗакСе о единоглассном голосовании депутатов Госдумы по поправкам в Конституцию и «туркменбашизации» политической системы в стране.

Кроме того, слово предоставляли региональному уполномоченному по правам человека Александру Шишлову, координатору проекта «Объединенные демократы» Андрею Пивоварову и социологу Татьяне Протасенко. Последняя, в частности, заявила, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров «ненавидит социологию» и сознательно не изучает электоральные рейтинги. 

Напомним, празднование 25-летия Законодательного собрания в Мариинском дворце состоялось 14 декабря. Бывших депутатов на торжественное заседание решили не приглашать.  


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Рейтинг персон

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