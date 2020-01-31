Заезжие москвичи с плакатами напомнили архангелородцам об изменениях климата

На центральной площади Архангельска, площади Ленина, у главных административных зданий прошла необычная акция. На ней, не заявляя никаких требований на плакатах, встали в одиночные пикеты приехавшие в гости жители Москвы.

Содержание плакатов касалось изменения климата и в основном не носило протестного характера - скорее, надписи были ироничными.

Единственный попавший в кадр плакат, который можно отнести к выражению недовольства, гласил: "Больше нет лесов Сибири, Амазонии, больше нет ледников в Гренландии, в России ежегодно разливается 30 миллионов баррелей нефти, ради чего?".

Фотографии: "МБХ Медиа"

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