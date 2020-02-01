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10:32

Число зараженных коронавирусом увеличилось на две тысячи человек за сутки

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом увеличилось на две тысячи человек за сутки

Число заболевших новым типом коронавирусом увеличилось до почти 12 тысяч человек, за сутки заболели около двух тысяч, передает телеканал CGTN.

Подтверждено заболевание у 11945 человек по всему миру, из них 11821 – в Китае. Накануне это число составляло 9790 человек. Погибло 259 человек. Из больниц в материковой части Китая выписали 243 человека.

Накануне стало известно о двух зараженных коронавирусом гражданах Китая, которые находятся в России. Заболевший в Забайкалье человек выздоравливает, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора Светлану Лапу. Болезнь у него протекает в легкой форме, он в удовлетворительном состоянии. Вторая заболевшая – в Тюменской области.

С 1 февраля авиасообщение России с Китаем приостановлено. Работа регулярных перевозчиков временно изменена на чартерный режим.

Неизвестный ранее коронавирус обнаружили в декабре 2019 года, когда в Китае он вызвал вспышку пневмонии. Число заболевших во всем мире достигло 9 тысяч человек, более 200 умерли. Подавляющее большинство заболевших – в Китае. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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