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11:28

Следователь по делу Шевченко и специалисты МВД не смогли открыть заблокированный сайт

фото ЗакС политика Следователь по делу Шевченко и специалисты МВД не смогли открыть заблокированный сайт

Следователь по делу активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко не смог открыть заблокированный Роскомнадзором сайт организации, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, следователь обратился в Бюро специальных технических мероприятий управления МВД по Ростовской области для изучения заблокированного сайта «Открытой России». Там сообщили, что у них нет сотрудников, которые обладают «познаниями для разблокировки и осмотра интернет-сайтов, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации». Поэтому, рассказал Бадамшин, следствие при расследовании дело сайт не изучало.

Ранее суд в Сочи смягчил условия домашнего ареста Шевченко. Ей разрешили звонить по телефону, гулять и говорить со всеми, кроме свидетелей по ее делу.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в «Открытой России». Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование, вместо него появилась одноименная общественная организация.

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