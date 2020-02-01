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13:26

На сходе против поправок в Конституцию задержали четырех человек

фото ЗакС политика На сходе против поправок в Конституцию задержали четырех человек

Правоохранители на народном сходе против поправок в Конституцию задержали трех человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Первый из них  - активист Вадим Казак. Он пришел с плакатом, но не разворачивал его. К нему подошли полицейские и предупредили о недопустимости нарушения закона о митингах. Правоохранители попросили Казака подписать постановление, но активист отказался. После этого его задержали.

Также задержаны Марина Кен и Али Хантимиров. Кен стояла в пикете, Хантимиров едва успел достать плакат.

Обновлено 13:31 Задержан Евгений Мусин, он едва встал в пикет. Правоохранители подходили к нему с предупреждением о недопустимости нарушения закона о митингах и об экстремизме. 

Обновлено 13:40 Казак сообщил, что полицейские сочли нарушением то, что его плакат крепился на две палки. Его везут в 77-й отдел полиции.

Народный сход проходит на Сенатской площади. В нем участвуют ориентировочно около двух десятков человек.

София Саттарова

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