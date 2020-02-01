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13:48

Вступил в силу закон о гражданах-иноагентах

фото ЗакС политика Вступил в силу закон о гражданах-иноагентах

В России с 1 февраля вступил в силу закон о признании иностранными агентами физических лиц.

Теперь в реестр физлиц-иноагентов могут вносить россиян и иностранцев, которые сотрудничают со СМИ-«иноагентами» и сами получают деньги из иностранных источников. Таким образом, к иноагентам смогут причислять в том числе сотрудников зарубежных изданий и лиц, распространяющих их материалы.

Попавшие в реестр люди должны будут отчитываться об иностранном финансировании перед Минюстом. Им придется регистрировать юрлицо в России и прописывать свой статус в публикациях. Нарушение закона может обернуться штрафом до 10 тысяч рублей за первое нарушение и до 50 тысяч – за повторное.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

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