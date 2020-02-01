Еще двое активистов задержаны на сходе против поправок в Конституцию

На народном сходе против поправок в Конституцию на Сенатской площади задержаны еще два человека, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Первый из них - Александр Тонконогов. Когда он вышел в пикет, правоохранители подошли к нему, переписали паспортные данные, предупредили о недопустимости нарушения закона о митингах и экстримизме. Тонконогова попросили подписать уведомление, он отказался. Вскоре его задержали. После этого по той же схеме был задержан еще один активист.

До Тонконогова в пикете стояла петербургская художница Елена Осипова. Поодаль стоял еще один пикетчик, его также проверили правоохранители. Обоих не задержали.

Ранее на сходе задержали четырех человек.

София Саттарова