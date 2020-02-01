Прилепин заявил о планах Стивена Сигала стать депутатом Госдумы

Писатель Захар Прилепин на учредительном съезде своей партии «За правду» заявил, что голливудский актер, спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал собирается баллотироваться в Госдуму, передает «Медуза».

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», - заявил Прилепин.

При этом он не смог объяснить, как Сигал, гражданин России, США и Сербии, мог бы участвовать в выборах после внесения поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным. Пока депутатом Госдумы могут стать граждане РФ старше 21 года, однако среди поправок Путина есть запрет на участие в выборах в Госдуму лицам с иностранным гражданствам или видом на жительство в другой стране.

Сам Сигал опроверг слова Прилепина о своем намерении стать депутатом. «Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом», - сказал он.

Партия «За правду» создана на базе движения, основанного Прилепеным в октябре 2019 года. Сам он сообщил, что не собирается баллотироваться.