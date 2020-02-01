Патриарх Кирилл предложил молиться за внесение в Конституцию упоминания о Боге

Патриах Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию, передает «Интерфакс».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» - сказал Кирилл на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.

По его словам, пока подобную поправку в Конституцию еще не предлагали. «Но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - подчеркнул Кирилл.

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

ЦИК может провести общенародное голосование по этому вопросу 12 апреля. Законопроект Путина о поправках в Конституцию уже принят Госдумой в первом чтении.