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18:10

Народный сход против поправок в Конституцию закончился задержаниями

На Сенатской площади 1 февраля проходил народный сход против поправок в Конституцию России. На акции собралось не более 30 человек, восемь из них были задержаны. Часть отправленных в автозак даже не успели развернуть свои плакаты. 

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Собрались протестующие на площади около 13:00 часов. Выразить свое недовольство петербуржцы решили в форме поочередного одиночного пикетирования – такой вид мероприятия не требует согласования. 

Пока кто-то стоял с плакатом о стабильности и призывом к президенту России Владимиру Путину не трогать Конституцию, кто-то ходил с главным документом страны в руках или читал его. Одной из пикетирующих была активистка Ольга Смирнова. По ее мнению, одним пакетом поправки в Конституцию можно внести только в том случае, если поправки связаны между собой. Сейчас же речь идет о разных статьях и разных сферах жизни, напомнила активистка. Также она назвала планируемое голосование по поправкам – «игрушечное».

- Конституционной силы этот опрос иметь не может. Хотя Путин свою подпись поставит вне зависимости от этого опроса. Это игрища. Это игры с людьми. Это, в общем-то, шаг не политика, а, скорее, массовика-затейника, - считает Смирнова.

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Сотрудники полиции подходили к каждому новому пикетирующему, представлялись, просили представиться в ответ, а затем напоминали о недопустимости нарушения законов о несогласованных акциях и об экстремизме и просили подписать соответствующее уведомление. Пикетчики представлялись, показывали документы, но подписывать что-либо отказывались.

Оживление среди полиции началось, когда на площадь пришел известный по своим летним перфомансам активист Вадим Казак. Он встал поодаль от очередного пикетирующего и разговаривал с журналистами. В руках у Казака был свернутый плакат на деревянных держателях. По его словам, именно это и не понравилось полицейским. Сотрудники правоохранительных органов подошли к активисту напомнить о законе, а после разговора с ним – задержали. Так и не развернутый плакат Казака отправился вслед за ним в автозак.

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Затем полиция начала задерживать каждого, кто вставал с пикетом на площади. Или попытался встать,  как Али Хантимиров, который только выбирал себе листовку, но тоже отправился в автозак. В полицейской машине оказались помимо перечисленных Марина Кен и Евгений Мусин. 

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Не тронули полицейские только художницу Елену Осипову, которая также решила выступить против поправок в Конституцию. При этом, вставших в пикет после нее Александра Тонконогова и Егора Строева в автозак все же отправили. К тому моменту протестующие уже поняли, что такая участь постигнет каждого, кто решится встать с плакатом.

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- Скажите, как вас зовут? Чтобы мы знали, если вас задержат, - попросил один из активистов Строева, когда тот только развернул свой плакат.

- Егор, - ответил пикетчик и усмехнулся. - Да пусть задерживают, я замерз, хоть погреюсь.

Один из полицейских с громкоговорителем начал ходить по площади и предупреждать, что люди устроили несогласованную акцию и могут быть задержаны с применением силы. Протестующие возражали ему: «Одиночный пикет не требует согласования!». Сотрудник правоохранительных органов на эти высказывания не отвечал.

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Протестующие решили идти на Дворцовую площадь – «пусть они за нами поездят». Полицейские решили не ехать, а бежать. С задержанием Асана Мумджи у правоохранителей проблем не возникло, а Владимир Шипицын, когда его схватили, упал на землю. ОМОН оттащил его на лавочку, активисту вызвали скорую, но он от помощи отказался.

- Просто отстаньте от меня, - попросил Шипицын.

Полицейский уточнил у него, нормально ли он себя чувствует и, получив утвердительный ответ, велел ОМОНу нести активиста в автозак. 

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На этом задержания закончились. Как раз вовремя - на площадь подъехали туристы и молодожены для фотосессии. Еще три человека из оставшихся активистов встали в пикеты, но их полиция уже не трогала.

Всех восьмерых задержанных отвезли в 77 отдел полиции. Как сообщила ЗАКС.Ру правозащитница Мария Малышева, троих задержанных отпустили: Шипицина, Копаева и Тонконогова. Протоколы об административном правонарушении на них не составили, уточнила Малышева.

Казак рассказал ЗАКС.Ру, что им пока не объяснили причины задержания. По его словам, полицейские только взяли отказы от дачи пояснений.

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текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников


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