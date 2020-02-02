Из-за эпидемии коронавируса РФ "заморозила" безвизовый въезд граждан из Китая

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории РФ, были приостановлены безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашением с КНР. Информация опубликована на сайте российского правительства.

Кроме того, министерству внутренних дел и его подведомственным подразделениям поручено временно прекратить прием документов, оформление и выдачу приглашений на посещение России в целях трудоустройства. Аналогичная установка направлена в МИД РФ.

Напомним, заболевание стремительно распространилось по западным странам Азии, зародившись в китайском Ухане. Коронавирус сгубил уже более 300 человек, инфицированы свыше 14 тысяч. Два случая заражения зафиксированы в России.