Пламя охватило петербургский "Лениздат": пожару присвоен второй ранг сложности

В Петербурге, на набережной реки Фонтанки, 59, горит около 200 квадратных метров помещений БЦ "Лениздат". Информацией о ЧП делится региональное ГУ МЧС.

На месте работают несколько нарядов пожарных: в тушении задействовано не менее пяти машин. Всех сотрудников офисов экстренно эвакуируют.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Сведений о пострадавших пока нет.

На место происшествия приехал начальник главного управления МЧС России по Петербургу, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин.

Фото: "Фонтанка.ру"

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