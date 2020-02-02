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12:35

"Не лезь не в своё дело": В Казани избили противника строительства МСЗ

фото ЗакС политика "Не лезь не в своё дело": В Казани избили противника строительства МСЗ

В Казани неустановленные личности побили активиста Александра Давыдова, выступающего против возведения неподалеку от города мусоросжигательного завода. Об инциденте рассказала в беседе с "МБХ медиа" общественница Вера Керпель.

"Возле его дома пара ребят его окликнули, он обернулся, и его ударили сзади по голове. Он упал, с разных сторон его пара-тройка людей пинали ногами и по следам [на теле] похоже, будто его били дубинкой: одинаковые следы, похожие по форме. Один из нападавших ему сказал: „Живи смирно не лезь не в свое дело“", - поделилась деталями произошедшего Керпель.

В момент, когда избивавшие его граждане отвлеклись, Давыдову удалось вырваться и сбежать. Добежав до близлежащего магазина, он успел вызвать себе скорую помощь, после чего потерял сознание. Зафиксировав побои, активист обратился с заявлением в полицию.

Напомним, 17 жителей Татарстана задержали 16 декабря 2019 года в лагере "Шиес-2" под Казанью: граждан объединила проблема строительства в регионе МСЗ, который своей деятельностью вызвал бы локальную экологическую катастрофу. Задержанные решили объединиться в коммуну и возвести пост наблюдения за местом стройки, однако протестные настроения быстро подавили подоспевшие к посту правоохранители, "свинтившие" всех, кто находился на месте. Позднее активистов либо отправили под административный арест, либо оштрафовали.

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