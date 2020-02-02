В Госдуме уверены, что патриаршие поправки к Конституции заслуживают общественного обсуждения

Руководитель думского комитета по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов выразил уверенность, что предложенные патриархом Кириллом поправки, которые следует включить в обновленную версию Конституции, заслуживают широкого народного обсуждения.

"Поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам. Правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития", - приводит точку зрения политика "Интерфакс".

Днем ранее, напомним, глава РПЦ заявил, что в "новой" версии Основного закона страны следует прописать понятие бога, так как, по его информации, "большинство российских граждан в бога верит".