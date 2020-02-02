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13:43

На митинге у СКК почтили память погибшего при сносе рабочего

фото ЗакС политика На митинге у СКК почтили память погибшего при сносе рабочего

Депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский своё выступление на митинге в защиту СКК «Петербургский» начал с просьбы почтить минутой молчания память погибшего при сносе здания рабочего Матвея Кучерова, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Кучеров 31 января проводил демонтаж крыши СКК, которая во время этих работ разрушилась. 

Также Вишневский потребовал от властей Петербурга разорвать концессионное соглашение с компанией «СКА-Арена». По мнению депутата, здание разрушенного комплекса необходимо восстановить в прежнем виде, в котором оно находилось 40 лет со дня своего создания.

Крыша СКК рухнула днем 31 января. Один рабочий погиб, есть пострадавшие. Петербургские прокуратура и СК проводят проверку. Представители «Справедливой России» попросили Генпрокуратуру проверить документацию, позволившую подрядчику приступить к сносу спортивного сооружения.

София Саттарова


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