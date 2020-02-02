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14:21

В Кремле пояснили отставку экс-главы Чувашии его участием в "некрасивых событиях"

фото ЗакС политика В Кремле пояснили отставку экс-главы Чувашии его участием в "некрасивых событиях"

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков поведал о причинах, которые побудили главу государства освободить от должности бывшего руководителя республики Чувашия Михаила Игнатьева.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", - пояснил глава кремлевской пресс-службы в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, своего поста Игнатьев лишился 29 января. Позднее его также исключили из "Единой России". Поводом для этого послужили два резонансных инцидента с его непосредственным участием. В январе чиновник призывал "мочить" критически настроенных журналистов, позже заявляя, что его неправильно поняли. Через несколько дней, вручая ключи от служебных машин сотрудникам регионального МЧС, он решил поиздеваться над одним из них, вынудив мужчину прыгать за ключами в высоту.

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