Архангельским "бессрочникам" запретили протестовать против "обновления" Конституции из-за "невидимой" акции ЕР

Архангельским активистам "бессрочного протеста" запретили организовывать массовый пикет против внесения изменений в Основной закон страны ввиду якобы одновременно проводимой на заявленном ими месте акции движения "Стоп наркотик", которое возглавляет местный депутат-единоросс Сергей Пономарев.

"Мы подавали заявку на массовой пикет в защиту Конституции, против любых изменений. Поначалу нам его разрешили, но потом городская администрация решила обжаловать. Вчера буквально был суд, и разрешение отменили. Якобы именно в это время движение „Стоп наркотик“ - оказывается, такое у нас есть, никогда не слышал - будет проводить какое-то мероприятие прямо в этом месте. Мы пришли туда сегодня в 10 утра и обнаружили, что там вообще ни одного человека нет, даже полиции", - рассказал о произошедшем координатор архангельского штаба Навального Андрей Боровиков в беседе с "МБХ медиа".

Напомним, Владимир Путин объявил о желании провести конституционную реформу сразу после ежегодного оглашения послания Федеральному собранию. В числе корректив, озвученных президентом, были, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в главы государства, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров и другие.

Поправки уже одобрили в первом чтении депутаты Госдумы.

ЦИК подумывает провести общественное обсуждение намеченных изменений уже 12 апреля.