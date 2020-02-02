Минкульт потратит более 4 млн на мероприятия против "фальсификации истории" в Белоруссии

Минкульт РФ готов потратить 4,2 млн рублей на проведение в Белоруссии ряда мероприятий под названием "Роль российской и белорусской культуры в сохранении исторической памяти и противодействия фальсификации истории". На соответствующий тендер, опубликованный на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

По документам, намеченные события пройдут при участии Российского военно-исторического общества. До 20 апреля текущего года - в преддверие 75-летия со Дня Победы - подрядчик должен организовать двустороннюю дискуссию о противодействии фальсификации истории ВОВ и иные мероприятия по обозначенному поводу. Общее количество участников не должно превышать 110 человек: всех следует разместить в трех или четырехзвездочных отелях, а также организовать им питание и официальный приём с фуршетом.

Кроме того, подрядчику необходимо будет организовать на месте фотовыставку военно- и историко-патриотической направленности.

Следует напомнить, что некоторое время назад между Россией и Польшей возникла политическая напряженность после того, как Путин высказался о дипломате Юзефе Липском, который занимал пост посла республики в Берлине в период с 1934 по 1939 год. Российский глава назвал этого человека "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за то, что тот обещал Адольфу Гитлеру поставить ему в Варшаве памятник за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.

После заявлений Путина президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, так как там присутствовал глава РФ.