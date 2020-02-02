Варламов осудил намерение властей Петербурга сравнять с землей доходный дом Басевича

Блогер Илья Варламов, неустанно следящий за новациями в мире урбанизма и радеющий за сохранение исторического архитектурного наследия, не смог обойти вниманием резонансную для Петербурга тему - возможный снос доходного дома Басевича.

Построенное в стиле модерн в 1912 году, ныне - расселенное, здание, расположенное на Большой Пушкарской улице, согласно планам организации "Проектная культура", могут снести, после чего отстроить заново, воссоздав только облик фасадной части. Предположительно, на месте дома должен появиться комплекс апартаментов для артистов театра танца Бориса Эйфмана.

"Историческое наследие Санкт-Петербурга не даёт покоя любителям быстрой наживы, которые считают, что зданием можно снести лишь потому, что его восстановление выйдет дороже. Искренне надеюсь, что на этот раз дом удастся отстоять. На первый взгляд может показаться, что от сноса одного строения ничего не изменится, что можно здание снести, на его месте построить что-то новое. А потом посмотришь вокруг – и всё, старого города больше нет", - пишет Варламов у себя в блоге.

Днем ранее активисты "Живого города" выходили к стенам дома для того, чтобы "обнять" его и наглядно показать властям города, что подобные примеры архитектуры следует бережно охранять.

Напомним, более пяти лет находящийся в заброшенном состоянии, дом Басевича все это время регулярно страдал от пожаров, что становилось предметом интереса для градозащитников.