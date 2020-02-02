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18:00

Белковский порассуждал о возможности появления "бога" в Конституции

фото ЗакС политика Белковский порассуждал о возможности появления "бога" в Конституции

Политолог Станислав Белковский представил свою позицию относительно возможного появления в "обновленной" версии российской Конституции слова "бог".

Днем ранее, напомним, глава РПЦ заявил, что в грядущей редакции Основного закона страны следует прописать понятие "творца", так как, по его информации, "большинство российских граждан в бога верит".  Религиозного оттенка в слово владыка не вложил, однако некоторое время назад он выразил уверенность, что в Конституции следует закрепить православие как главное вероисповедание страны.

Белковский, в свою очередь, предположил, что бога не впишут в Конституцию из-за того, что не смогут прийти к единому мнению относительно отображения слова на письме - с большой или с маленькой буквы. "А путинская культура компромисса не позволяет ставить вопросы без очевидных [для большинства] ответов", - полагает публицист.

Однако, заключил Белковский, есть и другой вариант.

"Если слово «Бог» будет открывать некую фразу / соответствующее предложение (например: «Бог сотворил Россию по образу и подобию Владимира В. Путина»), невозможно точно сказать - с большой (заглавной) или маленькой (строчной) буквы оно написано. Религиозным людям объяснят, что с большой, (в)не религиозным - что с маленькой. И все захотят верить. Типично путинский компромисс", - констатировал политобозреватель.

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