Митинг за СКК: Снесенное восстановить, нового не строить

В Петербурге 2 февраля прошел митинг у спортивно-концертного комплекса «Петровский». Когда акцию только согласовывали, организаторы хотели посвятить ее сохранению существующего здания СКК. Однако 31 января при демонтаже крыши 80% комплекса было разрушено. Теперь главной темой митинга стало требование восстановить здание в прежнем виде.

Градозащитники требовали от властей города сохранить СКК и не отдавать его вместе с прилегающей территорией застройщику еще с 2018 года. Тогда правительство Петербурга выбирало концессионера, который займется реконструкцией здания, постройкой рядом с ним жилых домов и созданием рядом парка. При этом, встал вопрос: реконструировать комплекс или снести его, а на этом месте построить новый. Градозащитники считают здание памятником архитектуры, но комитет по охране памятников его таковым не признал: вновь выявленными памятниками могут считаться здания, которые старше 40 лет - СКК ввели в эксплуатацию 31 января 1980 года.

31 января 2020 года проводился демонтаж крыши, который привел к обрушению 80% здания.

Градозащитники ранее запланированный митинг из-за происшествия решили не отменять и посвятить его теперь уже требованию восстановить его в прежнем виде.

Перед акцией полиция задержала одну из организаторов митинга Ларису Лопаткину: она написала «Не простим вандалов» на заборе, который ограждает остатки комплекса. По информации ее группы «ВКонтакте» «Сквер у СКК», Лопаткину несколько раз перевозили из одного отдела полиции в другой. Сейчас сотрудники правоохранительных органов держат ее в 12 отделе.

К началу акции 2 февраля пришло около 200 человек, позже количество заинтересованных увеличилось. Как принято на согласованных митингах, полиция огородила сцену и небольшую территорию около нее, внутрь всех пускали только через рамки металлодетекторов и после проверки сумок. Часть протестующих входить в «загон» не захотела и осталась за его пределами. Среди все же прошедших за ограждение были различные петербургские активисты-градозащитники и депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова и Алексей Ковалев, парламентарий от «Яблока» Борис Вишневский, беспартийный депутат Максим Резник и их коллега от КПРФ Ирина Иванова.

Вишневский и Иванова начали свои выступления с просьбы почтить память умершего при демонтаже крыши СКК рабочего Матвея Кучерова. Он упал вместе с многотонной кровлей 31 января. После минуты молчания Вишневский заявил, что концессионное соглашение изначально не исключало демонтаж комплекса.

- Правительство города 15 января подписало концессионное соглашение и развязало инвестору руки. Я говорил на слушаниях, если соглашение будет утверждено, мы, скорее всего, не сможем помешать сносу. Ровно это и произошло. И когда сегодня губернатор разводит руками и делает вид, что он тут не при чем, я утверждаю: нет, при чем. Он мог остановить это соглашение, он мог спасти спортивно-концертный комплекс, но не стал этого делать, - заявил Вишневский.

Он считает, что в разрушении СКК виноват и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга, который отказался вносить здание в список охраняемых объектов и предложил подумать над этим вопросом после 31 января 2020 года.

Мнение о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов причастен к разрушению комплекса, разделяли и другие выступающие. В частности, об этом заявил руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Он призвал к отставке Беглова, его лозунг поддержали остальные протестующие и начали скандировать: «Губернатора в отставку».

Депутат-эсер Ковалев считает, что все проводимые работы на СКК велись вне рамок правового поля. Он считает, что комплекс хотели как можно быстрее снести.

- Возникает вопрос: у нас сегодня есть в законодательстве определение «разрешение на демонтаж», это определение внесено в наш петербургский закон, есть в градостроительном комплексе. Должен быть проект, даже если они хотели приступать к демонтажу до решения КГИОП или каких-то других инстанций. Они должны были все представить. Это было?! По-моему, этого вообще не было, - заявил депутат.

Вспоминали на акции и другие проблемные точки города: Пулковскую обсерваторию, береговую линию Финского залива у ЖК «Жемчужный город» и другое. В основном же, выступающие на митинге призывали к восстановлению комплекса и требовали привлечь к ответственности руководство компании «СКА-Арена», которая заключила концессионное соглашение по застройке территории комплекса. Само соглашение необходимо расторгнуть и запретить строительство деловой зоны, а вместо нее создать рекреационную, считают градозащитники. Перечисленные требования они изложили в резолюции, которую приняли по итогам митинга.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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